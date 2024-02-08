17 شهيدا بينهم 12 طـ.فلا.. مجـ.زرة جديدة لجيش الاحتلال في خان يونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 17 شهيدا بينهم 12 طفلا سقطوا برصاص قناصة جيش الاحتلال في خان يونس منذ صباح اليوم.

وكانت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضت ، في وقت سابق ، مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.