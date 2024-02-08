برلماني: الرئيس السيسي وجه بـ6 حزم حماية اجتماعية خلال عامين ..فيديو

أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الرئيس السيسي وجه بـ6 حزم حماية اجتماعية خلال عامين".

وأضاف: "180 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة"، لافتا: "الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات تقشفية في النفقات وتنفيذ المشروعات"، لافتا: "تطبيق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان".

