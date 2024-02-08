نقابة المهندسين: درسنا 78 ألف ملف لتقنين المباني المخالفة بالقاهرة

حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، على إقامة حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون (17) لسنة 2019.

وكرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية، فيما أوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائماً وابدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أية عقبات لصالح المواطن والدولة ودعم السادة المهندسين وخدمتهم بكل الأمكانيات المتاحة.

وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة، قائلا: "نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح"، مضيفا: "لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة".

من جانبه قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة: منذ تكليفه لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت، وهي: العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ احترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربع تم دراسة ما يقرب من 78.000 ملف.

ولفت إلى أن نسبة ملفات القبول منها ما يقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الإجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة، ومنهم من قام بأستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقاً للائحة التنفيذية السابقة وألتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقاً للائحة القانون الجديد واشتراطاته ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة والتي سيتم في الفترة المقبلة.

واختتم جرجس - بأن التصالح هو ترخيص ضمني بأثر رجعي بتقنين أوضاع المباني المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به، وذلك لإضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أو الممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ألتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري، وكذا الشكر لمحافظ القاهرة ونواب المحافظ وسكرتيري العموم ورؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في أخراج هذا المجهود.

ولفت إلى أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة إتمام أعمال غير مسبوقة مستندين على الدروس المستفادة والخبرات السابقة التي تم اكتسابها بالعمل بالقانون السابق.