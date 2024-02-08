خلال لقاء بلينكن.. أهالي الرهائن يشكون من الحملة الرهيبة ضدهم في إسرائيل

شكا أهالي الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من الحملة الرهيبة ضدهم في إسرائيل.

وقال أحد ممثلي عائلات الرهائن لبلينكن، بحسب القناة 12 العبرية: “الشعور هو أن أولئك الذين من المفترض أن يشرفوا على عودة الرهائن ليسوا مهتمين حقًا بالقيام بذلك”.

وأضاف: "نشعر بالفزع، نشعر أن هناك حملة تهدف إلى نسف الصفقة وخلق رأي عام ضدها، يُطلب منا استخدام الضغط في الخارج، ولكن في الداخل، حيث ينبغي أن نحتضن، هناك محاولة لتغيير التصور العام على حسابنا”.

واستمروا في عرض مواد على بلينكن عبر الإنترنت التي توضح كيفية شن الحملة ضدهم.

ويختتم وزير الخارجية الأمريكي جولته السادسة في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بزيارة إسرائيل.