حماس: 30 ألف مستوطن إسرائيلي غادروا الأراضي الفلسطينية بلا رجعة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن كل الأسرى الجنود في غزة لديهم جنسيات من مختلف دول العالم ؛ مضيفا "تقديراتنا أن 30 ألف مستوطن إسرائيلي غادروا الأراضي الفلسطينية بلا رجعة.

وقال حمدان في تصريحات له، أن إطلاق المقاومة للصواريخ من أطراف غزة يعني أن تمكنها في العمق أكبر ، مشيرا الي أن العدو حشد 300 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية لاجتياح قطاع غزة واكتشف أن هذه الآلة تحولت إلى صيد للمقاومة.

وبين أن العدو الإسرائيلي سيتعامل مع قضية رفح كمحاولة لكسب وقت إضافي والضغط خلال المفاوضات.



وأضاف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: صمود المقاومة وفشل بلينكن في تجميع تحالف عربي أفشل مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وأتم : حديث عبدالملك بدرالدين الحوثي لا يعني التزامًا عاديًا بل ذوبانًا في القضية الفلسطينية وهذا ما يخشاه العدو.