مدير المرصد المصري: اجتماع للكابينت الإسرائيلي لدراسة رد حماس.. فيديو

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في القاهرة للتوصل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف محمد مرعي، مدير المرصد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مصر تسلمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار أول أمس".

وأشار محمد مرعي، مدير المرصد المصري،: "حركة حماس استمرت لمدة أسبوع في دراسة المقترح وأرسلت ردها على المقترح، وزيارة وفد حماس للقاهرة مرتبطة للنقاش حول المقترح".

وأوضح محمد مرعي، مدير المرصد المصري،: "هناك حاليا اجتماع للكابينت الإسرائيلي لدراسة رد حماس وسيخرج بعدها برد رسمي ستعبر عنه الحكومة الإسرائيلية حول رد حماس".

