سامي عبدالعزيز: الإعلام المصري تناول أزمة الدولار بموضوعية كبير.. وكشف التفاصيل كاملة للمواطن

أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام، أن الفترة المقبلة نحتاج إلى حوار بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، كذلك الابتعاد عن المسكنات ومعرفة الأمر بوضوح للمواطن.

وقال سامي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الإعلام المصري تناول أزمة الدولار، بموضوعية كبيرة، مؤكدا أن الإعلام كشف التفاصيل للمواطن.

المكاشفة كاملة للمواطن المصري

وتابع أستاذ الإعلام، أن هناك غيابا للمسئولين للحديث عن الأزمة وتوضيح الأمر بوضوح للمواطن المصري، مؤكدا أنه لا بد من المكاشفة كاملة للمواطن المصري.