عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024 للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 11/2/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024 م .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تيسيرا على أولياء الأمور تم تحديد مقر التقدم بالتظلم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي لـ3 آلاف رأس ماشية والتلقيح الاصطناعي لـ2630 رأسا

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في تمام الساعة الواحد بعد الظهر والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية مع الالتزام.

الإدارة التعليمية التلقيح الاصطناعي الثانوية العسكرية الفصل الدراسي الأول الشرقية بمحافظة الشرقية باب التظلمات فصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

ترشيحاتنا

أمين الفتوي: بعض الزوجات يصلن لدرجة تمني الموت من القهر والتعاسة

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف عن مشروب يحتوي على مادة ممنوع تناولها

بسبب زجاجة شامبو.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها| فيديو

أسراب تجتاح حدود مصر| الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر

خالد أبوبكر عن إقامة معرض للآثار المصرية بالصين: حلو وهيجيب فلوس

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيز كيك.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتغزل بجمالها

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ