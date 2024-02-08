فتح باب التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024 للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 11/2/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024 م .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تيسيرا على أولياء الأمور تم تحديد مقر التقدم بالتظلم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في تمام الساعة الواحد بعد الظهر والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية مع الالتزام.