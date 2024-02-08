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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك 2007 يفوز على الإسماعيلي بهدفين في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس على ملعب الأخير في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدفي الزمالك كل من، محمد حمد، وأحمد علي "سينا".

وقدم لاعبو الزمالك 2007 مباراة قوية أمام الإسماعيلي في أولى جولات المرحلة الثانية للمنافسة على البطولة، وظهروا بمستوى فني مميز .

وتمكن محمد حمد من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، وبعدها أدرك الدراويش التعادل، قبل أن يتعرض أحد لاعبي الأبيض للطرد ، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 92 بأقدام أحمد علي "سينا" .

ويقود فريق 2007 كل من ، أحمد رزق مديراً فنياً، وأحمد محمد جمال مدرباً مساعداً ، وياسر سعد مدرباً لحراس المرمى، ومجدي قاصد إدارياً، ومحمد عبد الودود مخططاً للأحمال، و إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.

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