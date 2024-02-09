الآن سماء مصر يظهر بها كوكب الحب والجمال والكوكب الأحمر

تتزين سماء مصر على مدار يومي اليوم وغدا، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمر.

أوضح أن الاقتران الثلاثي البديع يمكن مشاهدته في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في يومي الأربعاء والخميس 7 - 8 فبراير، حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ولفت الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه لكي نتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.