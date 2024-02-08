خبير بأسواق المال: مؤشرات البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ قدره 505.46 نقطة بنسبة صعود 1.81 % مسجلا مستوى إغلاق عند 28411.41 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية مع زيادة التوقعات بشأن تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه الى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 28000 نقطة بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع حسام عيد أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 28000 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 29000 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70، أوضح خبير أسواق المال أنه نجح أيضا في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق مرتفعا بمقدار 117.60 نقطة بنسبة صعود 1.74% مسجلا مستوى إغلاق عند 6886.12 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من إتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

كما توقع أن يتجه المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 6900 نقطة وتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد وتحديدا عند مستوى 7000 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة اخرى ومدعوما أيضا بقرارات تخص سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية الأخرى.