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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عادل حمودة: تقديرات إعلامية إسرائيلية تعتبر بنيامين نتنياهو مريضا وكاذبا

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثمة تقديرات إعلامية إسرائيلية تعتبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريضا وكاذبا. 

 

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وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الخامس من فبراير الماضي، كتبت صحفية إسرائيلية في هاآرتس أن نتنياهو يتعمد افتعال أجواء تفسد صفقة التبادل والتفاهم والموقف الدولي تجاه إسرائيل، ولا يبدي أي سبب من الأسباب لذلك، كما أن لديه استراتيجية فشل أدار بها الصراع". 

 

وتابع: "وقالت الكاتب الصحفية قال إن نتنياهو شخصية مريضة وإدارته للصراع مثل شخصيته، كما أنه كاذب، وجعل الإسرائيليين يطمئنون ويستثمرون في إسرائيل ويعلمون أبنائهم، وجعلهم يتناسون أنه لا يمكن القضاء على طموحات وطنية لشعب استولينا على أرضه ومازلنا كذلك". 

 

وأكد، أن تقديرا آخر لزعيمة حزب ميريتس الإسرائيلي، جاء فيه أن نتنياهو ليس أسير المجانين في حكومته، ولكن الجنون من خياراته الشخصية، أي أن المتطرفين لا يقودون نتنياهو، لكنه يتركهم لأنهم يعبرون عن اختياراته وما يريد على وجه الدقة، وقالت إنه "يجب ركلهم جميعا"، لأنهم يدافعون بقوة عن المواقف الخاطئة ما جعل إسرائيل دولة منبوذة وعقابها واجب دوليا.

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