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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عودة الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.. تفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

عودة الدراسة في الجامعات الاكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتفصلنا يوم واحد فقط  لبدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الاهلية والحكومية والخاصة بعد اجازة استمرت لمدة أسبوعين.

نشرت الجامعات جداول الفصل الدراسي الثاني من خلال مواقعها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي استعداد للفصل الدراسي الثاني.

وتواصل عدد من الجامعات إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني علي مواقعها الرسمية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.
 ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني  

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 

وأعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تعاونه مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الصندوق لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال، وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم الدعم وكافة الموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على توفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط الابتكار بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون كخطوة هامة نحو دعم وتعزيز الشركات الناشئة، لافتًا إلى نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في احتضان XYZ شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن هذا التعاون يُتيح لرواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على رصيد 5000 دولار من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) صالح لمدة عامين للشركات الناشئة والمؤهلة، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات الناشئة للحصول على مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم لتطوير مشاريعها بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، وذلك من خلال الدعم المقدم من منصة "Learn on AWS"، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

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