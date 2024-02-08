السودان.. البرهان يترأس الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بحضور نائبه مالك عقار أير وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء .

وبدوره؛ قال وزير الثقافة الإعلام السوداني الدكتور جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف بالإضافة للقضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الإتحادية للعام 2024 .

وذكر جراهام أن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرآ أوضح فيه جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين وضرورة حسم التمرد وأهمية خروج متمردي مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها.

وأشار جراهام إلى أن الاجتماع استمع الي تقارير لمشرفي الوزارات من أعضاء مجلس السيادة .

ولفت وزير الثقافة والإعلام إلى أن الاجتماع تناول مركزية العمل في العاصمة وضرورة توسيع وتوزيع المعلومات في الولايات المختلفة حتى تكون هنالك مصادر لهذه المعلومات عند حدوث اي عمليات تخريب.

كذلك استمع الاجتماع لتقارير اداء الوزارات من السادة الوزراء.