عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. البرهان يترأس الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء

صدى البلد

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بحضور نائبه مالك عقار أير وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء .

وبدوره؛ قال وزير الثقافة الإعلام السوداني الدكتور جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف بالإضافة للقضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الإتحادية للعام 2024 .

وذكر جراهام أن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرآ أوضح فيه جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين وضرورة حسم التمرد وأهمية خروج متمردي مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها. 

وأشار جراهام إلى أن الاجتماع استمع الي تقارير لمشرفي الوزارات من أعضاء مجلس السيادة .

ولفت وزير الثقافة والإعلام إلى أن الاجتماع  تناول مركزية العمل في العاصمة وضرورة توسيع وتوزيع المعلومات في الولايات المختلفة حتى تكون هنالك مصادر لهذه المعلومات عند حدوث اي عمليات تخريب.

كذلك استمع الاجتماع لتقارير اداء الوزارات من السادة الوزراء. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

فاروق الباز: انكماش القمر لا يؤثر على الأرض

ميدو يحسم اللغط حول امتلاك حسام حسن الرخص التدريبية لقيادة المنتخب

حكومة غزة: 15 مليار دولار خسائر أولية.. والغذاء نفد من شمال القطاع

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

أسهل وأسرع طريقة لتجديد جواز السفر

إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصرفه الأخير.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز على الانستجرام

قصير وشفاف.. شاهد أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب في الشتاء

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف عن مشروب يحتوي على مادة ممنوع تناولها

تشيز كيك.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتغزل بجمالها

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ