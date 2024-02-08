إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربيّة"، في نبأ عاجل اليوم الخمس بأن نحو ٢٠ صاروخا أطلقوا من ​لبنان​ باتجاه الجليل الأعلى في ​إسرائيل.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلن حزب الله، أنه استهدف منطقة الزاعورة في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وأصابوا هدفا إصابة مباشرة.

وأوضح حزب الله في بيان له أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في ​قطاع غزة​، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية؛ وأصابوه إصابة مباشرة".

وكشف حزب الله في بيان ثان، أن "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 16:35 من بعد ظهر اليوم، موقع بركة ريشة بصاروخي "بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من اليوم الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة النبطية بطائرة مسيرة بدون طيار.