في القاهرة.. مائدة مستديرة حول قضايا الإعمار والتعويضات بالسودان

ذكرت وسائل إعلام سودانية بأن العاصمة المصرية القاهرة ستستضيف السبت المقبل ببيت السودان بالسيدة زينب مائدة مستديرة حول قضايا الإعمار والتعويضات في السودان ينظمها مركز التكامل السوداني المصري بالتعاون مع سفارة السودان بجمهورية مصر العربية برعاية اللجنة السيادية العليا لإعادة الإعمار والتعويضات.

ومن المقرر أن تناقش المائدة أربعة أوراق عمل تتناول عدة محاور حيث يقدم المحور الاجتماعي والقانوني الدكتور عبد المجيد يحيى والمحور الاقتصادي والتقني يقدمه الدكتور عادل عبد العزيز والمحور البيئي يقدمها الدكتور التيجاني الشيخ الأصم وورقة محور العلاقات الخارجية يقدمها السفير خالد موسى، حسب شبكة الحاكم نيوز .

وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بتوصيات ورؤية لانعقاد مؤتمر علمي كبير حول الإعمار والتعويضات في السودان بعد انتهاء الحرب.