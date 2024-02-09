محمد فضل: يجب مساندة التوأم في منتخب مصر.. وعلاقتي قوية مع مسئولي الأهلي

أكد محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن السوشيال ميديا لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، ومن ضمن السلبيات وجود أراء عاطفية فقط، والأجيال الحالية مظلومة بسبب سرعة الأحداث والتقلبات العاطفية، ووجود اتجاهات لتشجيع الفرق على المنتخبات الوطنية.

وقال فضل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا يجب التوقف كثيرًا حول الآراء الجماهيرية عبر السوشيال ميديا، وعلينا تعليم الشباب الإدارة والتسويق الرياضي، والتكنولوجيا أصبحت لها إيجابيات وسلبيات عديدة في المرحلة الماضية".

وأضاف: "يجب أن تعود العقلانية إلى المشجعين، ومن ضمن أيضا أسباب الاحتقان على السوشيال ميديا وجود كبت جماهيري في ظل الابتعاد عن المدرجات، وهناك بعض الأجيال لم تعرف كيف تدخل الاستادات، نتمنى عودة الجماهير المصرية للمدرجات، من أجل تلافي النواحي السلبية في الرياضة وخاصة كرة القدم".

وأكمل: "لابد من التوجيه الجيد للجمهور، مع عودتهم بشكل جيد للمدرجات، الشعب المصري عاطفي ويعشق كرة القدم، والاعلام له دور كبير في ذلك".

وتطرق فضل للحديث عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيا للمنتخب المصري، وقال: "علينا أن ندعم هذا الاختيار ولا يجب التطرق للحديث عن أي شئ، والتوقف عن الانتقادات، ونتمنى الوصول لبطولة كأس العالم المقبلة، وكرة القدم تمنح الفوز لمن يحترمها، وهناك أمم إفريقيا التي شاهدنا فيها منتخبات تقدم مستوى قوي ولم يكن متوقعًا، وما حدث في أمم أفريقيا لا يليق بالمنتخب المصري".

وزاد: "من المتوقع وصولنا لكأس العالم، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة، ونحن نمتلك المواهب ويجب أن نبني جيدًا في المرحلة المقبلة، وعلينا أن نقف في ظهر التوأم حسن خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "حدث هناك تضارب في موضوع المدير الفني لمنتخب مصر، هناك قرارات تخرج ولا أحد يعلم من يصدرها، شاهدنا الفترة الماضية أراء عديدة مختلفة، وهذه الأمور تتسبب في انشقاق داخل المجموعة، ولابد أن يكون هناك ألية معينة، فما هو الفرق بين المدير الرياضي ومدير الكرة، والمشرف على المنتخب ومدير جهاز المنتخب والمدير الإداري للمنتخب؟!، لابد أن يكون هناك تنسيق وآلية معينة لعمل الأشخاص داخل المنظومة الرياضية".

وأكد: "لا يوجد مناصب تطوعية في الرياضة، لأن ذلك يبعدنا عن المحاسبة، لابد أن يكون العمل بمقابل مالي من أجل محاسبة أي شخص، وتولي حازم إمام عضو مجلس الإدارة تم تكليفه بالإشراف على المنتخب، والنجاح للمجموعة كاملة، وكذلك الفشل أيضا".

وبسؤاله عن علاقته بمسئولي النادي الأهلي، قال: "عمري ما كانت علاقتي متوترة مطلقا بالنادي وجماهيره، وكنت موجودًا في الانتخابات الماضية، وأنا عضو عامل وعلاقتي جيدة بالجميع داخل الأهلي، وكذلك مجلس الإدارة، وأي شخص يدخل اتحاد الكرة المصري يتعرض للانتقادات ولا يكون له ظهير إعلامي، وأي قرار يصدر ضد نادي يكون هناك هجوم ضده، وهذا الكلام بشكل عام، وسبق وتعرضت لهجوم من عدة أندية سبق ولعبت لها بسبب صدور قرارات معينة".

وأشار إلى أن فترة وجوده في اتحاد الكرة، جعلت بعض الآراء في السوشيال ميديا تتبني أراء بأنني ضد النادي الأهلي، مشددا على قوة علاقته بمسئولي النادي الأهلي، لكن أصحاب المصالح دائمًا يقومون بتغذية أفكار معينة، وأنني ضد بعض الفرق ومصالحهم. مؤكدا على احترامه لكل الأندية المصرية.

وأكد أنه لن ينسى دور جماهير الأهلي في دعم أمم إفريقيا 2019 وقاموا بمساندتي بشكل واضح خلال البطولة، مشيرًا إلى أن العاطفة دائما يكون لها دور كبير في الحكم على بعض الأمور خصوصا عندما تصدر قرارات معينة ضد الأندية. موضحا أن تواجده في منصب مدير بطولة أمم إفريقيا لم تكن مُرتبة على الإطلاق، وأنه فوجئ باختيار هاني أبوريدة له للتواجد في هذا المنصب.

وشدد على أن شقيقه شريك في أحد مكاتب المحاماة، ومن الصعب أن يقول لشقيقه عدم تولي قضية عبدالله السعيد، مشيرًا إلى أنه بعيد تمامًا عن تلك الأزمة، مؤكدا أن علاقته جيدة مع مسئولي النادي الأهلي ولكن لا يتحدثون معه عن أي أمور تخص النادي.

وأضاف أنه علم باختيار مروان النايب مديرًا للتعاقدات من خارج النادي الأهلي رغم علاقته الجيدة معه، ويعلم كل الأخبار والكواليس من خارج النادي، مشيرا إلى أنه يركز في بعض الأمور الأخرى، والأسبوع القادم سيقوم بتنظيم مؤتمر لمساعدة الشباب في العمل الرياضي وصناعة الرياضة والتسويق والإدارة والقانون وكل شئ يخص الرياضة وكرة القدم، بمشاركة الفيفا والكاف ولا ليجا، وسيتواجد عدد كبير من الشخصيات الهامة.

وأوضح أن علاقته أيضا جيدة مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، لكن هناك أراء عبر السوشيال ميديا تحاول تصوير بأن هناك أزمة وهذا الأمر ليس موجودًا على أرض الواقع.