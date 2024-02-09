حكومة غزة: 15 مليار دولار خسائر أولية.. والغذاء نفد من شمال القطاع

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية في القطاع تجاوزت 15 مليار دولار.

وأضاف المكتب، في بيان صحفي، أن نحو 7 آلاف شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، دون القدرة على انتشالهم، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سرق حوالي 300 جثمان من مقابر قطاع غزة، قبل أن يتم إعادة بعضهم.

وكرر المكتب تحذيره من تصاعد المجاعة في شمال غزة، "بعد نفاد الحبوب والغذاء"، وحمل "سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية"، مسؤولية تعرض حياة 400 ألف شخص للخطر.

وقال إن الجيش الإسرائيلي، قتل عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، منبهاً إلى أن النازحين في القطاع أصبحوا لا يجدون الماء ولا الغذاء ولا الدواء.

وأشار إلى إصابة 700 ألف فلسطيني بأمراض معدية؛ بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة.