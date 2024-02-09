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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: سخرية مدحت شلبي من إمام عاشور مرفوضة ولن تجعله محبوبا بالسعودية

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان كلام مدحت شلبي المعلق الرياضي في أحد القنوات السعودية غير مقبول، مشيرا إلى أن الأمور لا تحتاج إلى مزايدات مطلقًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعرف ما دخل إمام عاشور وإصابته في حديث مدحت شلبي، وهو لاعب منتخب مصر ولسنا في حاجة للحديث عن اللاعب ومهاراته، وكان من أبرز اللاعبين في كأس أمم إفريقيا رغم أنه خاض مباراتين فقط، ولا يوجد وجه للمقارنة بين إمام عاشور وسالم الدوسري وهم ثنائي مميز".

وأضاف: "هل يتخيل مدحت شلبي أن هذه التعليق سيجعله محبوب في السعودية، وما حدث لا يصح منه، وكنت أتصور أنه سيكون خير سفير لبلده بشكل لائق، ولا يجوز أن يسخر من لاعبي بلده لمجرد أن يجامل طرف معين".

وأكمل: "الأهلي نادٍ كبير، وإمام عاشور لاعب مميز (شاء من شاء وأبى من أبى)، الأندية المصرية كبيرة واللي عاجبه على الرأس، (اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة)، مكانة الأندية المصرية كبيرة رغما عن أي شخص".

وزاد: "سخرية مدحت شلبي لن تمر مرور الكرام، (اكسبهم واخسرنا يا كابتن)، انا متأكد أنك لن تكسب الجمهور السعودي بهذه الطريقة، ونحن علاقتنا مميزة بالأشقاء في السعودية ولم نرى أنهم يسعدون بهذا الكلام الذي تقوله، (عايز تكسب حد مش على حساب البلد ولا لاعبي مصر ولا الفرق والمنتخبات المصرية).. ممكن تكسبهم واخسرنا، بس انت مبتكسبش حد كدا.. اللهم بلغت اللهم فأشهد، نقطة ومن أول السطر".

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