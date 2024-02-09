خبير أسري يحذر من ندية الزوجة: كارثة سودة

حذر الدكتور محمود الضبع، المتخصص في شئون الأسرة، الزوجات من ممارسة الندية مع زوجاتهم قائلا: "دي كارثة سودة".

وأضاف الدكتور محمود الضبع، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تدني ثقافة الحوار بين الزوجين يرجع إلى الطرفين الرجل والمرأة لأن المسؤولية تشاركية، لافتا إلى أن المرأة تتحمل الجزء الأكبر لأنها منوطة باحتواء زوجها.

تابع، الرجل يتحمل أعباء نفقات الأسرة بشكل كامل، ومن المفترض أن يعود إلى أن المنزل ليسمع بعض الكلمات الرقيقة التي تخفف عنه آلام العمل وصعوباته.

وطالب المتخصص في شئون الأسرة، بضرورة تفعيل الدورات المتخصصة في تأهيل الشباب والفتيات المقبلات على الزواج للحد من ارتفاع نسب الطلاق والارتقاء بثقافة الحوار بين الزوجين مما يدفع الأسرة والمجتمع إلى الاستقرار والحد من الظواهر السلبية، ويحافظ على الكيانات الأسرية من غول الطلاق.