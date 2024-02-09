خالد جلال: الدوري السعودي تطور وأصبح رقم 2 بعد "بريميرليج"

تحدث خالد جلال، نجم الزمالك السابق عن قوة الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه الأكثر متابعة بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "مباراة النصر والهلال في كأس الرياض كانت قوية للغاية، والدوري السعودي وهو رقم 2 بعد الدوري الإنجليزي ".

وتابع: "توليت قيادة الشعلة السعودي منذ عامين، والسعودية تقدمت في كرة القدم بشكل كبير، وقاموا بتطوير الدوري المحلي بعد استقطاب العديد من اللاعبين الكبار حول العالم، الأمر الذي جعل كل الأنظار تتجه إلى دوري روشن".

وأكمل: "الدوري السعودي يمتلك لاعبين كبار بمبالغ خيالية، والجميع بدأ في متابعته كثاني دوري بعد الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "الجميع شاهد قوة مباراة النصر والهلال والحضور الجماهيري الكبير، وكانت مباراة ديربي كما يجب أن تكون، ونتمنى أن نتطور مثلهم".