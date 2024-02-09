عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: الدوري السعودي تطور وأصبح رقم 2 بعد "بريميرليج"

صدى البلد

تحدث خالد جلال، نجم الزمالك السابق عن قوة الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه الأكثر متابعة بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "مباراة النصر والهلال في كأس الرياض كانت قوية للغاية، والدوري السعودي وهو رقم 2 بعد الدوري الإنجليزي ".

وتابع: "توليت قيادة الشعلة السعودي منذ عامين، والسعودية تقدمت في كرة القدم بشكل كبير، وقاموا بتطوير الدوري المحلي بعد استقطاب العديد من اللاعبين الكبار حول العالم، الأمر الذي جعل كل الأنظار تتجه إلى دوري روشن".

وأكمل: "الدوري السعودي يمتلك لاعبين كبار بمبالغ خيالية، والجميع بدأ في متابعته كثاني دوري بعد الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "الجميع شاهد قوة مباراة النصر والهلال والحضور الجماهيري الكبير، وكانت مباراة ديربي كما يجب أن تكون، ونتمنى أن نتطور مثلهم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أيمن دجيش: وجود حكم مصري في نهائيات أمم أفريقيا شرف كبير |فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

1600جنيه|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد هبوط الدولار بالسوق السوداء.. عيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار

ما هي عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم بالقانون ؟

دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب.. أدركها بـ 30 كلمة لاترد

بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ