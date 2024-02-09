خالد جلال: بطولة أمم أفريقيا جرس إنذار للمنتخبات العربية

كشف خالد جلال، نجم الزمالك السابق أسباب وداع المنتخبات العربية بطولة كأس الأمم الأفريقية في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار تسير في البطولة بمعجزة.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "كان عندنا أمل في منتخبنا الوطني بالوصول للمربع الذهبي، ولكننا شاهدنا سيناريو غريب، وخروج المنتخبات العربية".

وتابع: "خروج تونس والجزائر من الدور الأول كان مفاجأة بالنسبة لي، وكذلك منتخب مصر وعدم تحقيق أي فوز طوال البطولة، ولكن سيناريو صعود كوت ديفوار كان غريبًا وأشبه بالمعجزة".

وأكمل: "الاتحاد المغربي يسير بطريقة مميزة، بعد الوصول لـ رابع العالم، ولكنهم لم يظهروا بشكل جيد في أمم أفريقيا".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "بطولة أمم أفريقيا 2023 جرس إنذار للعرب بعد وداعهم البطولة مبكرًا".