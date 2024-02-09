تطوير الكرة المصرية.. علاء نبيل يكشف ملامح خطته في اتحاد الكرة



أكد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة من أهم المراحل التي ستمر على الكرة المصرية، مشيرا إلى تجهيزه لبرنامج قوي سيتم عرضه على مجلس الإدارة، ومشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين لخلق عملية تواصل الأجيال، كاشفا عن توقعه فوز كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2023.

قال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" هناك مرحلة من أهم المراحل التي ستمر على الكرة المصرية، وقعت عقد مع اتحاد الكرة بوجود جمال علام، واتفقنا على ما سنفعله الفترة المقبلة في كافة الأمور".

أضاف علاء نبيل:" نُعد برنامج قوي جدا سيتم عرضه على مجلس الإدارة إلى جانب سيستم نسير عليه، على مدار السبع سنين الماضية تكونت لدي خبرة في قطاع الناشئين بقوة، نفتقد لتواصل الأجيال، سنقر فكر آخر مختلف تماما ينال طموحات الشعب المصري، الجميع يتحدث عن الناشئين، سننتهز هذه الفرصة لنضع أرجلنا على الطريق الصحيح، وأعد سيستم سأعرضه على الاتحاد الفترة المقبلة".

أكد علاء نبيل:" عامر حسين متعاون ولديه أفكار جيدة للغاية، ونعمل لصالح الكرة المصرية".

أوضح علاء نبيل:" دوري كمدير فني للاتحاد لابد أن أكون ملم بكل الأمور في الأندية كلها، انتهيت من كل الأمور الإدارية، من يوم السبت سأغلق على نفسي الباب للعمل وحين أنتهي من وضع كل النقاط والتصورات سنخرج في مؤتمر لإعلان الجميع بالخطة المقبلة".

تابع علاء نبيل:" سنتعاون مع جميع الأطراف الفترة المقبلة، نأخذ آراء الجميع، وفكر الدكتور جمال محمد علي، نحتاج لخطة قوية جدا لتطوير مدربينا، لابد أن يتوغل المدربين داخل وخارج مصر، ويعلم المدربين كيف يتحدثوا مع اللاعبين والأمور الفنية وأشياء عديدة، سيتم ذلك من خلال معايشات وتنسيق مع اتحادات أوروبية".

أشار علاء نبيل:" سمعت جملة من يدرب منتخب مصر؟ عمر الكلام ده ما يحصل في مصر أبدا، طول عمرنا متوغلين في الدول العربية، وسنعمل على إعادة هيبة المدربين المصريين الفترة المقبلة".

واصل علاء نبيل:" تواجدت في الاتحاد أمس، في وجود كابتن إبراهيم حسن، تحدثنا وحين يبدأو المسئولية رسميا سيكون هناك العديد من الأمور للتعاون فيها الفترة المقبلة".

أتم علاء نبيل بتوقعه الفائز بكأس أمم أفريقيا، قائلًا:" أتوقع فوز كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا، منتخب الأفيال استطاع العودة من بعيد، تعرضوا لخسارة أربعة أهداف واستطاعوا الوصول للنهائي".

