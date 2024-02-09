"حصن طفلك بالقرآن الكريم " .. مبادرة لتوعية الأطفال دينيا بدمياط

اختتمت مديرية الأوقاف بدمياط ، برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف مبادرة “ حصن طفلك بالقرآن الكريم".

نظمت الاحتفالية بمسجد النور بمدينة دمياط الجديدة، وبحضور وكيل وزارة أوقاف دمياط وعدد من الشيوخ والدكتور طارق العرابي رئيس مجلس إدارة مسجد النور.

وتم توزيع جوائز على أطفال المبادرة من حفظه القرآن الكريم، ولتكريمه وتشجعيهم، وكان من ضمن المتسابقين أطفالا في مرحلة التعليم الابتدائي.

وشملت المبادرة حفظ القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والسيرة، والفقه.

حضر الحفل عدد كبير من أهالي محافظة دمياط وأولياء أمور الأطفال.

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