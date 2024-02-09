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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حصن طفلك بالقرآن الكريم " .. مبادرة لتوعية الأطفال دينيا بدمياط

مسجد النور
مسجد النور

اختتمت مديرية الأوقاف بدمياط ، برئاسة  الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف مبادرة “ حصن طفلك بالقرآن الكريم".

نظمت الاحتفالية بمسجد النور بمدينة دمياط الجديدة، وبحضور وكيل وزارة أوقاف دمياط وعدد من الشيوخ  والدكتور طارق العرابي رئيس مجلس إدارة مسجد النور.

وتم توزيع جوائز على أطفال المبادرة من حفظه القرآن الكريم، ولتكريمه وتشجعيهم، وكان من ضمن المتسابقين أطفالا في مرحلة التعليم الابتدائي.

وشملت المبادرة حفظ القرآن الكريم،  والأحاديث النبوية، والسيرة، والفقه.

حضر الحفل عدد كبير من أهالي محافظة دمياط وأولياء أمور الأطفال.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء دمياط الجديدة

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دمياط الاحاديث النبوية احتفالية الجلسة الإفتتاحية التعليم الابتدائي الأوقاف الأحاديث

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تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء دمياط الجديدة

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