"الأهرام": جهود الدولة لا تتوقف للحظة عن حماية مواطنيها

رأت صحيفة/الأهرام/ أن جهود الدولة لا تتوقف للحظة عن حماية مواطنيها، الذين هم الغاية الأساسية من أى نشاط سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، إذ بدون رفع المعاناة عن المواطن البسيط فى حياته اليومية، لن يكون لشعار حقوق الإنسان أى معني.



وأكدت الصحيفة، أن الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كانت وسوف تظل هى الأولوية الأساسية لفلسفة أداء الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق تأتى حزمة القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، والتى تعد أكبر حزمة قرارات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.



وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان/، بالتأكيد إن القراءة المتمعنة للقرارات سوف تبلغنا بالكثير من الدلالات والحقائق، ولعل الحقيقة الأولي، هى إعادة تثبيت بديهية أن السياسات التى تتخذها القيادة السياسية، هدفها الرئيسى هو الحفاظ على مستوى معيشة المواطن بشكل يحفظ عليه كرامته وإنسانيته، حيث إن المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه فلسفة الحكم هو أن لا يكون أى إصلاح اقتصادى على حساب هذا المواطن البسيط، أو تدفع ثمنه الطبقة المتوسطة، التى هى قوام المجتمع.



وأضافت، والحقيقة الثانية، هى أن القيادة السياسية على إدراك تام بأحوال المواطن، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع هذه الأيام، نتيجة لأسباب عالمية خارجة عن إرادتنا، وهكذا تحاول الحكومة بكل السبل احتواء هذه الموجة التضخمية العالمية العاتية، وتخفيف حدتها على المصريين.

وتابعت، أما الحقيقة الثالثة، فهى إلمام القيادة السياسية التام بمعلومة أن موظفى الدولة، قابضى الرواتب الشهرية، هم الأكثر تأثرا بالتضخم، وبالتالى سنجد القرارات تستهدف رفع دخولهم، ومن ذلك على سبيل المثال، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، ورفع الإعفاء الضريبى للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص إلى 60 ألف جنيه، بنسبة 33٪، فضلا عن 15٪ زيادة فى معاشات أصحاب المعاشات، البالغ عددهم 13 مليون مواطن، وغير ذلك من القرارات.



وأشارت إلى أن الناظر إلى تكلفة هذه الحزمة الهائلة من الزيادات، وهى 180 مليار جنيه، سيتيقن من أن جهود الدولة لا تتوقف للحظة عن حماية مواطنيها.