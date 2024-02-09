جلسة تفاعلية ضمن فعاليات أندية السكان بمركز شباب أرمنت الحيط بالأقصر

تنفذ إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهرفبراير٢٠٢٤بعقد ( جلسة تفاعلية) بمركز شباب "ارمنت الحيط" بإدارة شباب"ارمنت" بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأهمية رفع الوعى لدى الشباب والفتيات نحو قضايا السكان و تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب .والدكتورة جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه و ياسر عبد العال مدير المشروع بالوزارة صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر

و ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات. وانشطه وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب و جيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية .