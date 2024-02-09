فلسطينيون في جباليا يملؤون المياه من تحت الأنقاض

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن معاناة الشعب الفلسطيني، نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ويعاني أهالي غزة من نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء.
وظهر الفيديو لقطات من حصول الفلسطينيين على المياه في جباليا من تحت الأنقاض.
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن معاناة الشعب الفلسطيني، نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ويعاني أهالي غزة من نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء.
وظهر الفيديو لقطات من حصول الفلسطينيين على المياه في جباليا من تحت الأنقاض.
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