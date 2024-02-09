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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: تعزيز التعاون مع الإمارات لخدمة مصالح البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي وإيفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة ،كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدوره؛ أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم أجمع انطلاقاً من مبادئها الراسخة في التعايش والحوار والسلام والتضامن الإنساني بين المجتمعات والشعوب بما يحقق الاستقرار و الازدهار على مستوى العالم.


وشدد على أن دولة الإمارات وجمهورية العراق تربطهما علاقات أخوية راسخة تعززها أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين  وشعبيهما نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا.


من جانبها أكدت إيفان فائق جابرو حرص جمهورية العراق على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين. 

وأشادت كذلك؛ بجهود الإمارات في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية.

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