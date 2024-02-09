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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن مهرجان فبراير.. أنغام تشعل مسرح الكويت

أنغام
أنغام

أحيت مساء أمس المطربة أنغام حفلها المنتظر ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت والمقام على مسرح الكويت أرينا بمشاركة المطرب فؤاد عبد الواحد.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات الخليجية حيث تتميز أنغام بغنائها هذا اللون من الأغاني وتفاعل معها الكثيرون أثناء الحفل.
 


حفل أنغام فى السعودية 

وأحيت أنغام مؤخرا حفلا غنائيا بمشاركة المطرب تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض وقدم الثنائى مجموعة من الأغنيات المختلفة التى تفاعل معها الجمهور.

 

أنغام ضيفة أحلام 

كانت المطربة أحلام قد استضافت الفنانة المصرية أنغام فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد “أحلام ألف ليلة وليلة”، والمذاع عبر فضائية أبو ظبي.

وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها التى تطرق لها لأول مرة، بالإضافة إلى الصعوبات التى واجهتها فى بداية مشوارها الغنائي.

وقدمت أنغام خلال الحلقة العديد من الأغنيات اللايف كما شاركتها أحلام فى تقديم بعض الأغنيات باللهجة الخليجية.

المطربة انغام أنغام مهرجان فبراير الكويت الكويت أرينا

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