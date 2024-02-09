صناعة الشيوخ: حزمة الحماية الاجتماعية الرئاسية الجديدة أسعدت المصريين

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بقرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مؤكداً أن الرئيس السيسى فاجأ المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت مناسب وقبيل شهر رمضان المبارك وأسعدت كل المصريين.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن الرئيس السيسى دائماً ينحاز للطبقات الاجتماعية والكادحة.



وأعرب محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن حزمة القرارات الاجتماعية التي اصدرها الرئيس السيسي سيكون لها دورها فى تخفيف العبء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشرط أن تستمر الحكومة فى الرقابة المشددة على الأسواق والإسعار ومواجهة محتكرى السلع الأساسية.



وأشار محمد المنزلاوى الى أن الرئيس السيسى يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم ويساند ويقف دائماً بجانب المواطنين للحد من آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وتلقي بتأثيراتها أيضاً علي الاقتصاد المصري مؤكداً أن هذه القرارات رسمت وأدخلت الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم خاصة ونحن علي أعتاب شهر رمضان المبارك.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة لتنفيذ بعض القرارات لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.



وتضمنت القرارات الرئاسية علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.