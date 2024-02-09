عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: حزمة الحماية الاجتماعية الرئاسية الجديدة أسعدت المصريين

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بقرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مؤكداً أن الرئيس السيسى فاجأ المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت مناسب وقبيل شهر رمضان المبارك وأسعدت كل المصريين.


وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن الرئيس السيسى دائماً ينحاز للطبقات الاجتماعية والكادحة.


وأعرب محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن حزمة القرارات الاجتماعية التي اصدرها الرئيس السيسي سيكون لها دورها فى تخفيف العبء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشرط أن تستمر الحكومة فى الرقابة المشددة على الأسواق والإسعار ومواجهة محتكرى السلع الأساسية.


وأشار محمد المنزلاوى الى أن الرئيس السيسى يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم ويساند ويقف دائماً بجانب المواطنين للحد من آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وتلقي بتأثيراتها أيضاً علي الاقتصاد المصري مؤكداً أن هذه القرارات رسمت وأدخلت الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم خاصة ونحن علي أعتاب شهر رمضان المبارك.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة لتنفيذ بعض القرارات لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.


وتضمنت القرارات الرئاسية علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

محمد المنزلاوي الحماية الاجتماعية عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام القادمة

الإعجاز العلمي في ضرب المثل بالبعوضة في سورة البقرة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات

إيراني يحمل فأسا.. الشرطة السويسرية تنهي حياة محتجز الرهائن داخل قطار

قوات الاحتلال تقتحم الأقصي قبل صلاة الجمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ