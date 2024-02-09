الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة من استولى على دعم المسن|مشروع قانون

وافقت، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن 48 مادة .

ويستهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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و أقر مشروع القانون عقوبات بالغة لكل من سولت له نفسه إهمال القيام على رعاية المسن ،حيث يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.



وتكون العقوبة الحبس مده لاتجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن إمتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعاية أو إستغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنة عاهة او وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .