الجمهورية: المواطن البسيط في قلب القيادة السياسية وعقلها

قالت صحيفة الجمهورية إن المواطن البسيط في قلب وعقل القيادة السياسية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين هدف أساسي للحكومة، ولقد أسعدت المواطنين التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة اجتماعية تاريخية غير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن المواطن وتوفير كافة الاحتياجات للأسرة المصرية رغم التحديات العالمية.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان حماية اجتماعية غير مسبوقة، إن الحزمة الجديدة من برامج الحماية الاجتماعية تشمل جميع شرائح المجتمع لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الدخول الحقيقية للمواطنين بالإضافة إلى سبل جذب الاستثمارات وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية، وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة المساحات الزراعية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

القرارات التاريخية

وأشارت إلى أن القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس السيسي تؤكد الحرص الدائم على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى جودة الحياة وبذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاج، ووضع تحسين أحوال المواطنين في الأولوية.

وأكدت الصحيفة أن هذه الإجراءات شملت كل الفئات حيث تم إقرار 15 % زيادة في المعاشات بتكاليف 74 مليار جنيه يستفيد منها 13 مليون مواطن، و15 % زيادة لمعاشات تكافل وكرامة وتخصيص 41 مليار جنيه وكذلك زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وقالت، إن تخصيص أكثر من 180 مليار جنيه لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة الكبير والأساسي لتحسين أحوال المواطنين رغم التحديات العالمية الراهنة.