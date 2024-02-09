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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم عنيف لتنظيم داعش على نقاط قوات المهام الخاصة السورية

ارشيفي
ارشيفي

 


أفادت مصادر خاصة سورية بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما عنيفا علي نقاط لقوات المهام الخاصة ببادية السخنة.

وذكرت المصادر أن الهجوم جاء عقب وصول مسؤول المهام الخاصة عماد الحومد الى نقاط  المهام الخاصة في بادية السخنة السورية.

يذكر ان تنظيم الدولة داعش حاول اكثر من مرة اغتيال عماد.


وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن الجيش السوري نفذ اكثر من 8 غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لتنظيم داعش ضمن مثلث بادية الرصافة - السخنة - دير الزور.

وكان انفجارا قويا قد وقع في مستودع أسلحة تابع لقسد قرب حي المشيرفة بمدينة الحسكة السورية.

فيما استشهد احد افراد الجيش السوري  وإصابة آخرين باستهداف مدفعي من قبل قسد لمقر عسكري قرب بلدة القورية شرق دير الزور.

وفي سياق متصل؛ نجحت قوات الجيش السوري في قتل الإرهابي والقيادي الميداني في ما يسمى فصيل "جيش الأحرار" الإرهابي المدعو أبو مصعب مضايا بالعملية النوعية.

جاء ذلك ضمن عملية للجيش السوري استهدفت تجمعات مايسمي جيش الاحرار  وآلياتهم بطائرات مسيّرة انتحارية (FPV) ظهر اليوم على محور ريف إدلب الشرقي.

 

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