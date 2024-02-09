هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر فيديو يجمعه مع ياسمين عبد العزيز من مسلسل اللى ملوش كبير.

شاهد الفيديو:

واختار أحمد العوضي مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز وهو أول مشهد يجمعهما فى المسلسل الذى سبق وعرض فى رمضان عام 2021.

وتسبب الفيديو الذي نشره العوضي فى احداث حالة من الجدل حول العودة مرة أخرى، وبدأ الجمهور يتسال عبر السوشيال ميديا عن حقيقة عودتهما وسبب نشر العوضي هذا الفيديو خلال هذا التوقيت تحديدا.

تصدر أحمد العوضي محركات البحث جوجل بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى وقيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بزيارته للاطمئنان على حالته.