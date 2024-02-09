روشتة طبية للتعامل مع الأمراض المنتشرة في أمشير

قدم محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، عدة نصائح للوقاية من الأمراض المنتشرة في فصل أمشير، قائلا: مرضى الحساسية يجب أن الأ يتعرضوا للأتربة.

وأضاف محمود عبدالمجيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، يجب على مرضى الحساسية الالتزام بالأدوية الخاصة بهم، متابعا: الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة على الفور غير صحي.

واسترسل: استخدام أجهزة البخار تكون في حالة الطوارئ، وننصح بها من يعاني من ربو وحساسية مزمنة، خلال الأجواء الحالية.

وأكمل: الاستحمام يجب أن يكون بماء دافئ والعدم التعرض المباشر للرياح والهواء.