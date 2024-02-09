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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف ملابسات بلاغي سرقة ويضبط مرتكبيها.. تفاصيل

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغي سرقة وضبط مرتكبيه .
    
 تم ضبط (عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامها بإرتكاب سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه.

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (فرد محلى- 2 سلاح أبيض - دراجة نارية) وبمواجهتهما إعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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