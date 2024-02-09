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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الكيماوية: قرارات الرئيس جاءت في التوقيت المناسب لدعم المواطن

صدى البلد

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بحزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلي 6 ألف جنيه شهرياً ورفع حد الإعفاء الضريبي بجانب زيادة 15% في المعاشات لنحو 13 مليون مواطن، مؤكداً أن تلك القرارات من شأنها تخفيف العبء على كاهل المواطن المصري وتقليل الحد من التأثر بالتضخم الاقتصادي.

وأضاف الجبلي، في بيان اليوم، أن تلك القرارات جاءت في التوقيت المناسب وحل سريع لمواجه ارتفاع الاسعار ودعم المواطنين، مشيداً بالمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية للأحوال المعيشية للمواطنين.

وأشار الجبلي، إلى أن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات القومية للدولة والتي ساهمت بشكل كبير في الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية وهي تمثل حلول عاجلة لتخفيف اثار الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركات في مساندة الدولة في التطوير خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجبلي، أن القيادة السيادية تضع المواطن البسيط دائما في اعتبارها خاصة أن تلك القرارات تعتبر الاعلي في تاريخ مصر لحماية الأسر المصرية الاكثر احتياجا، مطالباً بتشديد الرقابة علي كافة الأسواق لضبط الأسعار.

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.

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