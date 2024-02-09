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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة بأسوان

جانب من المعرض
جانب من المعرض

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بإفتتاح معرض تسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة لخريجى برنامج " إستثمر حياتك " ، الذى يأتى تنظيمه ضمن فعاليات مشروع " طريق للمستقبل " بحديقة الشيراتون ، تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة ، مع تقديم المنح المالية لخريجى البرنامج داخل قرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة لتوفير مصدر دخل لهم. 

 فى إطار جهود أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، والتمكين الإجتماعى والإقتصادى للشباب والفتيات من خلال رفع قدراتهم ومهاراتهم. 
 

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معرض

حضر الفعاليات رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب للتنمية والتدريب صافيناز محمد ، وممثلى هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان. 

وقدم اللواء أشرف عطية شكره وتقديره للدور الرائد والمتميز والهادف الذى تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، وفى مقدمتها مؤسسة نساء الجنوب ، وأيضاً لهيئة بلان إنترناشونال إيجيبت لما يقدمونه من مساندة ودعم للجهود الحكومية والتنفيذية من خلال تقديم المنح المالية ودراسات الجدوى للمتدربين لإقامة مشروعات إنتاجية. 

وأكد عطية أن تنفيذ ذلك يساهم فى خلق جيل قادر على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بجدية وإتقان ، وتحقيق العوائد الإيجابية منهم على أكمل وجه .
 

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