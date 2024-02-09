مجلس السيادة السوداني يشدد علي طرد ميليشيا آل دقلو من المؤسسات الحكومية

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبدالقادر، إن اجتماع مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة كضبط وتقليل الصرف إلى جانب القضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الاتحادية للعام 2024.

وذكر جراهام - بحسب صحيفة سما السودان - بأن رئيس مجلس السيادة القائد العام قدم تقريرا أوضح فيه جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين وضرورة حسم التمرد وأهمية خروج متمردي مليشيا آل دقلو الإرهابية من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها.

وشدد الدكتور جراهام علي أن الاجتماع استمع إلى تقارير لمشرفي الوزارات من أعضاء مجلس السيادة .

وبين وزير الثقافة والإعلام أن الاجتماع تناول مركزية العمل في العاصمة وضرورة توسيع وتوزيع المعلومات في الولايات المختلفة حتى تكون هنالك مصادر لهذه المعلومات عند حدوث أي عمليات تخريب.