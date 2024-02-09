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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: قرارات السيسى للحماية الاجتماعية إحساس حقيقى بمتطلبات المصريين

خالد طنطاوي عضو مجلس
خالد طنطاوي عضو مجلس النواب

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل بمثابة دليل قاطع على الاحساس الحقيقى من القيادة السياسية بمتطلبات المصريين وتلبيتها.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها مضاعفة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية مؤكداً أن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم للغاية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار.


وأشاد النائب خالد طنطاوى بامتداد هذه القرارات الرئاسية إلى المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبيه والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضاً اصحاب المعاشات وهو مايعد ترجمة حقيقية لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها رغم أنه شمل أيضا القطاعات العريضة من المواطنين مؤكداً أن هذه القرارات ادخلت الفرحة والسرور فى قلوب كل المصريين
وأكد النائب خالد طنطاوى أن تنفيد وترجمة كل هذه الحزمة من القرارات يحتاج الى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات من الجنيات وهذا فى حد ذاته يعتبر رسالة طمأنة من القيادة السياسية للمصريين بقوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الخروج من الأزمة المالية الراهنة

خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب عبدالفتاح السيسي

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