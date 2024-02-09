عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشد أحمد عادل: الدندنة والراحة عنصران أساسيان لتنمية الموهبة

المنشد أحمد عادل
المنشد أحمد عادل

قال المنشد أحمد عادل في برنامج يوم سعيد إن بداية موهبته كانت السماع والإنصات لكبار المنشدين مثل نصر الدين طوبار الذي وصفه بالعملاق في مجال الإنشاد والإبتهالات الدينية، كما أن تشجيع أسرته كان العامل الرئيس في دعمه وتنمية موهبته. 

وأضاف عادل أثناء لقائه ببرنامج يوم سعيد، المذاع على قناة المحور،  أن البيت هو المؤثر الأول والمكتشف الأول لأي موهبة، موضحا  أن التدريب المستمر والراحة قبل الاداء هما العاملان الرئيسان للاداء المتميز.

 دراسة المقامات

 وتابع المنشد أنه طول الوقت ملتزم باداء ابتهالات للتدريب حتى عن طريق ما وصفه ب ”الدندنة” كما يفعل الناس عادة وعن دراسة المقامات.

وأردف عادل انها مرحلة مهمة ومفيدة لإثقال الموهبة ومعرفة تفاصيل الصوت وما هي الابتهالات التي يستطيع أن يؤديها وفقا لمساحة صوته. لكنه كشف عن اعتماده حتى الآن على السماع بشكل أكبر بينما يعمل طول الوقت على التدريب على المقامات العالية, لكنه اشار إلى أن اداء بعض المنشدين المبتهلين للمقامات العالية يعد طفرة على حد وصفه.

كبار المنشدين الإبتهالات الدينية المنشدين المبتهلين طوبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

ترشيحاتنا

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ