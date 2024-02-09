رابط جداول الترم الثاني بأقسام ألسن عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، عن جداول الفصل الدراسي الثاني لجميع الأقسام بالكلية.

ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

تقدم الكلية 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة ، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين فى مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز فى دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين فى مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومى والإقليمى والدولى، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام فى عملية التعريب فى المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.



وتضم برامج الساعات المعتمدة:

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية

-برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإسبانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الألمانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإيطالية

