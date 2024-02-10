النواب يناقش مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 11 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبد الهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عُشْر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً،