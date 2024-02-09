توصيل الغاز لـ 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج بتكلفة 600 مليون جنيه

استطاعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة فى الشركة الحديثة للغاز الطبيعى من إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأربع مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بقفط، والمنطقة الصناعية فى هو بمحافظة قنا، والمدينة الصناعية بغرب جرجا، والمدينة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، وبتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

كشفت عن ذلك د.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة بأن ذلك يأتى فى إطار خطة وإستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة وإستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الإقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

يعد هذا الإنجاز بمثابة إنعكاساً للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعماً لإحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة. حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الإنتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للإلتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الإنتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يأتى فى سياق إلتزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين إستخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الإستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.