حكاية أمل وتحدي.. مصاب بالضمور يتعلم الخياطة ليصبح مسئولا عن بيت وأسرة.. فيديو

رصد برنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الأولى في تقرير قصة تحد وإرادة لشاب مصاب بشلل وضمور في العضلات امتهن الخياطة ليتولى مصاريف نفسه دون الإعتماد على أحد حتى اصبح يمتلك مشروعه الخاص.

وأكمل الشاب في التقرير إن إسمه مصطفى عبدالرؤوف حسن من محافظة الشرقية مواليد عام ٨٦ يعمل في خياطة وتفصيل ملابس حريمي ورجالي كما يقوم بتنظيف الملابس وكيها ودبغ الجلود كما يقوم بتجديد الملابس الجلد.

وأوضح مصطفى أن قصته بدأت عندما شعر بالتعب في عمر ١٥ عاما بشكل مفاجئ أثناء دراسته أدى إلى إصابته بالضمور في رجليه ما أقعده عن الحركة، فقرر أن يتعلم الخياطة حيث تتناسب هذه المهنة مع عضلاته الضعيفة بينما لا تحتاج إلى قوة شديدة على حد وصفه.

تعلم المهنة حتي قام بفتح مشروعه الخاص

واستطرد إنه عمل عن صناعية ليتعلم المهنة حتى قام بفتح مشروعه الخاص ليعلم صنايعية يعملون معه. وأشار إلى أنه الآن متزوج ومعه ثلاث أبناء في مراحل التعليم المختلفة.