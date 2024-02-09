أخبار التعليم..المدارس تستعد لبدء الترم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة.. إغلاق مُنشأة «الأكاديمية العربية للتدريب» في الشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة



يبدأ غدا السبت 10 فبراير 2024 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات النهائية لإستقبال الطلاب في مدارس القاهرة ل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كيان وهمي| التعليم العالي تُغلق مُنشأة «الأكاديمية العربية للتدريب» في الشرقية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان - الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل)

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد استعدادات وتجهيزات مدارس محافظة القاهرة ، لإستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024 المقرر انطلاقه خلال ساعات.

استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ومنتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

كما أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

جامعة القاهرة: الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني طبقا للخطة الزمنية المقررة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.