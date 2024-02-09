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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

خريجي دورة قادة المستقبل
خريجي دورة قادة المستقبل

احتفلت وزارة التنمية المحلية بتخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات خلال الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٣٠٢٤ ، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتي استمرت علي مدار ٦ اسابيع تدريب بإجمالي ٤٠٠ ساعة تدريب في ٢٠٠ جلسة تدريبية، واستفاد منها  ٥٢ متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

يأتي ذلك فى ضوء تكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالجهاز الإداري للدولة والذي يعتبر من أهم ركائز التقدم و التطور ، وتنفيذاً لتعليمات د. مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على رفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل فى الجمهورية الجديدة، و تكون قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين ، و كسب رضاها ، خاصة مع التوسع فى ميكنة الخدمات ، والتحول الرقمي لسرعة الانجاز و دقة العمل.

وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية للمحليات تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحليات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيراً إلي أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات .

وأشار إلي أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن أهم ما يميز الدورة إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، وسيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

بدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور صلاح شحاتة، رئيس قطاع المعلومات والتدريب بالوزارة، أكد خلالها أهمية المركز في تدريب القيادات الشابة ودعمهم في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية والمساهمة فى الاستفادة من الخبرات والإرتقاء بمستوى الأداء في المحليات ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من الشباب، واستعرض خلال الحفل أبرز مواد التدريب الذين حصل عليها المتدربين حيث تم تدريبهم على كيفية إدارة الأزمات وحل المشكلات، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلى أعده المشاركون فى الدورة التدريبية لشرح ما تم إنجازه وتعلمه خلال الدورة، مشيرًا الي أن الدفعة التى يتم تخريجها اليوم تلقت تدريبات فى عدة أماكن، وأنهم أصبحوا قادرين على أن يكونوا قادة يعتمد عليهم.

كما ألقى عدد من المشاركين فى الدورة التدريبية الحالية ومن المشاركين فى الدورات السابقة كلمة أكدوا خلالها أنهم سعدوا بالحصول على الدورة التدريبية وأنهم أصبحوا قادرين على القيادة والمساهمة فى تنمية المجتمع والنهوض بالوطن.

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التنمية المحلية قادة المستقبل المحافظات

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