بسبب إسرائيل.. إيران تحذر أمريكا من تورطها في حرب كبرى بالمنطقة

أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، أن الحرب ليست هي الحل ؛ محذرا من تورط أمريكا في حرب كبرى بالمنطقة.

وقال عبداللهيان إن استمرار الدعم الأمريكي لنتيناهو سيجلب الفشل لإسرائيل.

وحذر من أن إسرائيل ستورط أمريكا في حرب كبرى بالمنطقة.

وحث وزير خارجية إيران واشنطن على أهمية إيقاف دعمها للكيان الإسرائيلي "قاتل الأطفال".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر "مبالغ فيه"، مضيفاً أنه "يضغط بقوة" من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أن الجوع في قطاع غزة "يجب أن يتوقف".

وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة لم تر أي خطط تشير إلى أن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية كبيرة في رفح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون -وربما أكثر من مليون ونصف المليون- فلسطيني يلتمسون اللجوء، ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".