افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ومحطة رصد الأقمار الصناعية.. الإثنين

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الافارقة والاتحاد الاوروبى يوم الاثنين القادم.

وقال الدكتور القاضي إنه سوف يتم افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووى الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل، بإضافة إلى افتتاح اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدرب من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دولين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

واضاف أنه سوف يتم أيضاً افتتاح مبنى محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائى (ثانى اكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد) بالتعاون مع ادارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية فى القاهرة، افتتاح المبنى التاريخى للمعهد (احد مواقع التراث العالمى لليونسكو، حيث انه تم انشاؤة عام 1903) ويضم مقتنيات متحفية علمية هامة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، كما تشهد أيضا افتتاح النادى الفلكى بالمعهد( نادى علمى- ثقافى-اجتماعى) .