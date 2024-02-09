عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ومحطة رصد الأقمار الصناعية.. الإثنين

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الافارقة والاتحاد الاوروبى يوم الاثنين القادم. 

وقال الدكتور القاضي إنه سوف يتم افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووى الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل، بإضافة إلى افتتاح اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدرب من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دولين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

واضاف أنه سوف يتم أيضاً افتتاح مبنى محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائى (ثانى اكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد) بالتعاون مع ادارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية فى القاهرة، افتتاح المبنى التاريخى للمعهد (احد مواقع التراث العالمى لليونسكو، حيث انه تم انشاؤة عام 1903) ويضم مقتنيات متحفية علمية هامة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، كما تشهد أيضا افتتاح النادى الفلكى بالمعهد( نادى علمى- ثقافى-اجتماعى) .

المعهد القومي للبحوث الفلكية للبحوث الفلكية مرصد حلوان القاضي المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح نزع السلاح حظر السلاح النووى الشامل السلاح النووي محطة رصد الاقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

ترشيحاتنا

الجيش الإثيوبي يقتل 50 مدنيا في أمهرة.. والخارجية الأمريكية تعلق

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

من بولندا إلى إسبانيا.. فلاحو أوروبا يكثفون احتجاجاتهم بشأن سياسات الاتحاد الزراعية

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

الموساد يحذر: سفارات إسرائيل حول العالم في خطر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

فيديو

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ