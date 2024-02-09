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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأوكرانية تنشئ لجنة الصناعة والدفاع

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة، أن كييف وافقت على قرار إنشاء لجنة الصناعة والدفاع في أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن الانتعاش الاقتصادي يولد المزيد من الموارد لتعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية. 

ويمر هذا الأسبوع عام كامل على إطلاق مشروع جيش الطائرات بدون طيار، وقد زادت قدرات إنتاج الطائرات بدون طيار مئات المرات خلال تلك الفترة.

وأشار شميهال إلى أن الأهم من ذلك أننا قمنا بإشراك القطاع الخاص في عمليات الإنتاج، وتقوم الآن أكثر من 200 شركة بتصنيع أنظمة جوية مختلفة بدون طيار. 

وتابع أن الشركة تعمل على تهيئة الظروف بحيث لا تكون هناك بيروقراطية، بحيث تكون هناك موارد للبحث والتطوير، بحيث يكون هناك المزيد من المنافسة للحصول على نتيجة أفضل.

وعلى حد تعبيره، من أجل تعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا، من الضروري ترتيب عمل متسق، وفي هذا الصدد، نقوم اليوم بإنشاء لجنة الصناعة والدفاع في أوكرانيا.

وشدد شميهال على أن "مهمتنا الارتقاء بصناعة الدفاع في أوكرانيا إلى مستوى جديد، وإنشاء نظام دعم فريد للمصنعين، وإعطاء المزيد من الحوافز، وزيادة مستوى التفاعل مع الشركات العالمية في هذا القطاع".

لجنة الصناعة والدفاع في أوكرانيا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الانتعاش الاقتصادي جيش الطائرات بدون طيار

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